2020-01-01T20:22:43+03:00
Происшествия

Четыре легковушки собрали новогодний «паровозик» в Выборгском районе Санкт-Петербурга

В соцсетях восхищаются талантом водителей: первого января, на абсолютно пустой дороге - это же еще умудриться надо было!
Сергей ВОЛЧКОВ
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По счастью, обошлось без пострадавших - тяжелой аварию нельзя назвать при всем желании. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.По счастью, обошлось без пострадавших - тяжелой аварию нельзя назвать при всем желании. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
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1 января – это не только тяжесть похмелья и незабываемый вкус «прошлогодних» салатиков. Это еще и резкий скачок разнообразных ЧП и, конечно же, аварий на дорогах. В очередной раз эту простую и печальную истину подтвердили водители сразу четырех легковушек, собравшихся в отнюдь не веселый «новогодний паровозик» на проспекте Энгельса.

-Четыре автомобилиста поздравляют друг друга с Новым годом, - рассказали очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Стоят, выясняют, кто прав, а кто виноват. Пострадавших вроде бы нет.

Действительно, на приложенной фотографии видно, что «тяжелой» аварию никак не назовешь – скорее легкий, тронутый зимней тоской «поцелуй». Как бы то ни было, в обстоятельствах ДТП теперь предстоит разбираться сотрудникам автоинспекции. Между тем в соцсетях вовсю шутят над незадачливыми водителями:

- 1 января, на абсолютно пустой дороге, да еще и вчетвером! – не могут сдержать эмоций комментаторы. – Это же еще постараться надо! Одно слово – таланты!

ИСТОЧНИК KP.RU

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