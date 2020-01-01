Американцы признали Санкт-Петербург одним из лучших мест для туристических поездок в 2020-м году

1 Янв. 2020 2020-01-01T20:58:01+03:00

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Попадать в разнообразные ТОПы и рейтинги для Северной столицы дело привычное, так что очередная подобная новость наверняка не вызовет большого ажиотажа. Хотя повод для гордости на этот раз более чем существенный: на наш город обратил внимание американский телеканал CNN Travel. Его эксперты включили Санкт-Петербург в список из 20 мест, обязательных для посещения туристами в 2020-м году.

- Обязательно стоит обратить внимание на Эрмитаж, Мариинский театр и Невский проспект, - говорится на сайте телеканала. – Но не стоит забывать и о других городских достопримечательностях. <…> А если холод начнет кусаться, вы всегда можете попробовать классическую русскую баню, купание в проруби или пару рюмок водки.

Также эксперты канала сообщают, что лучшее время для посещения Северной столицы называется «белые ночи».

Кроме Петербурга в список вошли Киргизия, Чили, Вашингтон, Мертвое море, Япония, Эстония, Ирландия и другие «мировые достопримечательности».

ИСТОЧНИК KP.RU