2020-01-01T22:06:16+03:00
Общество

Прогноз погоды на 2 января в Санкт-Петербурге: +4 и очень сильный ветер

Будьте аккуратны - заранее отгоните машины от деревьев, а сами постарайтесь не ходить под рекламными щитами и прочими шаткими конструкциями
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ветер 2 января местами ожидается практически штормовой, так что будьте аккуратнее.Ветер 2 января местами ожидается практически штормовой, так что будьте аккуратнее.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Давайте посмотрим правда в глаза: снежных сугробов мы с вами в ближайшее время не увидим и снеговиков не полепим. После короткого, уложившегося буквально в одну ночь, похолодания зима не спешит возвращаться. Не будет ее и 2 января – по крайней мере такой прогноз дают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Утром возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, - рассказали «Комсомолке» синоптики. – Днем они по большей части сойдут на нет. Температура утром будет составлять от + до + 2 градусов, днем воздух местами прогреется до + 4.

Дополнительные неудобства доставит ветер. В течение всего дня он будет, в целом, умеренным, однако с порывами до сильного и практически штормового. Так, ранее главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждало о порывах до 18 метров в секунду – вполне достаточно для того, чтобы повалить дерево или рекламный щит. Так что будьте аккуратны. Если у вас на 2 января намечена большая культурно-развлекательная программа – подумайте над тем, чтобы перенести ее на другой день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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