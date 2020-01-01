В 2020-м году в поселке Шушары станет больше автобусов на социальных маршрутах

1 Янв. 2020 2020-01-01T22:33:44+03:00

Кроме того, в ближайшее время в поселке откроется сразу три новых детских садика

Изменить размер текста: A A

Поселок Шушары остается одним из самых проблемных населенных пунктов на территории Санкт-Петербурга. Однако городские власти уверенно взяли курс на повышение в нем уровня жизни и сворачивать с него не собираются. Так, вчера, 31 декабря, стало известно о том, что на социальных маршрутах в поселке появятся новые автобусы. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Планируется увеличить количество автобусов на социальных маршрутах, сократить интервалы их движения, добавить более вместительные машины, - отметил губернатор. - Также от станции метро «Купчино» в Шушары и далее в Славянку проведут линию скоростного трамвая. Планируется, что новый вид транспорта придет в Шушары в 2023 году.

Кроме того, одной и важнейших задач в 2020-м году станет развитие социальной инфраструктуры в поселке. Так, в ближайшее время в Шушарах должны появиться сразу три новых детских садика. Один из их – в жилом комплексе «UP Московский» - уже сдан, под два других город планирует выкупать помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU