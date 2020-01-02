На улице Коммуны водитель «Мерседеса» разбился насмерть, влетев в осветительный столб

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:53:20+03:00

От удара о столб на "Мерседесе" не осталось живого места. Фото: vk.com/spb_today

Мужчину за рулем иномарки сумели достать из смятой машины лишь через час с лишним [фото]

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2 января около 00:40 в Красногвардейском районе Петербурга «Мерседес» влетел в осветительный столб. Жесткое ДТП произошло возле дома №32 на улице Коммуны. Судя по фото очевидцев, от автомобиля не осталось живого места.

- В результате аварии погиб водитель иномарки, его возраст сейчас уточняется. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водителя из смятой машины доставали спасатели МЧС. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы рассказали в соцсетях о том, что парню за рулем «Мерседеса» было 25-30 лет. К сожалению, машина влетела в столб именно водительской стороной. Причем, изначально от сильного удара иномарка загорелась.

- Затушили машину общими силами до приезда МЧС. Бедолагу удалось вытащить только в 2:30. Приехали и МЧС, и полицейские, и ГИБДД, и два крана, и машины скорой помощи с реанимацией, - написал свидетель смертельной аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU