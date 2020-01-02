«Хендай» снес трех пешеходов на «зебре» на Октябрьской набережной

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:13:52+03:00

Двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии здоровья, а третий отделался испугом

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1 января около 19:45 в Невском районе Петербурга «Хендай Солярис» влетел в трех пешеходов «на зебре». Пугающее ДТП произошло напротив дома №60 на Октябрьской набережной.

- По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки ехал от улицы Народной в сторону улицы Крыленко и врезался в людей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В итоге три пешехода оказались на дороге. Одной девушке повезло избежать каких-либо травм, она отказалась от скорой помощи и в скором времени ушла с места ДТП. А вот два других человека пострадали значительно – это мужчина и женщина, которым на вид примерно 40-45 лет. Их отправили в больницу в тяжелом состоянии здоровья. Инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU