2020-01-02T11:02:53+03:00
Происшествия

В Гатчине мужчина упал в лестничный пролет и умер спустя два часа после боя курантов

Врачи считают, что он перебрал со спиртным
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Гатчине пьяный мужчина свалился в лестничный пролет и умер сразу после наступления Нового года.В Гатчине пьяный мужчина свалился в лестничный пролет и умер сразу после наступления Нового года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

1 января спустя два часа после наступления Нового года 2020 в Гатчине нашли труп мужчины в подъезде дома на проспекте 25 октября. Страшную находку в праздничную ночь обнаружили местные жители, которые тут же вызвали врачей скорой помощи. Однако было уже поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть, не обрадовав соседей хорошими новостями.

- Мужчина свалился в лестничный пролет, предположительно, со второго этажа. Он скончался на месте. Погибшему было 33 года. Врачи считают, что он упал вниз головой, что не оставило ему шансов на спасение, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что далеко не последнюю роль в страшном происшествии сыграл алкоголь. Медики скорой помощи уверены, что мужчина предварительно крепко выпил. Видимых следов насильственной смерти у него не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В первое новогоднее утро неизвестные подкинули подростка в коме к больнице в Луге
1 января петербуржца шокировал пьяный сосед, зашедший в гости с признанием в убийстве
Встревоженные хозяева ищут сбежавшую собаку Дусю, испугавшуюся новогодних салютов в Петербурге
В Петербурге пенсионер зарезал своего сына за новогодним застольем
Теплая погода 2 января 2020 года в Петербурге может побить температурный рекорд
В Гатчине мужчина упал в лестничный пролет и умер спустя два часа после боя курантов
Новый год 2020 на Дворцовой площади и Невском проспекте встретило рекордное количество людей
«Хендай» снес трех пешеходов на «зебре» на Октябрьской набережной
На улице Коммуны водитель «Мерседеса» разбился насмерть, влетев в осветительный столб
В 2020-м году в поселке Шушары станет больше автобусов на социальных маршрутах
Прогноз погоды на 2 января в Санкт-Петербурге: +4 и очень сильный ветер
Американцы признали Санкт-Петербург одним из лучших мест для туристических поездок в 2020-м году
Четыре легковушки собрали новогодний «паровозик» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Пьяная пенсионерка в новогоднюю ночь «заминировала» отель и ресторан в Петергофе
28-летний парень погиб от выстрела в голову за 20 минут до Нового года в Центральном районе Санкт-Петербурга
В соцсетях пожаловались на поломку уникальной «всепогодной» горки в Кронштадте
Почти три миллиона рублей за метр: стало известно, во сколько обойдутся городу два съезда с КАД к «Лахта-центру»
Взрыв петарды оставил петербуржца без двух пальцев на правой руке
Шквальный ветер и мокрый снег надвигаются на Санкт-Петербург
1 400 полицейских охраняли покой жителей и гостей Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь
52 спасателя тушили полыхающий исторической особняк в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Полицейские арестовали одинокую лошадь в Калининском районе Санкт-Петербурга
Женщина погибла и ребенок пострадал в большом пожаре в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Опасное восхождение: петербургский «человек-паук» в компании двух девушек забрался на елку на Дворцовой площади
Путин присвоил звание генерал-майора замначальнику полицейского главка в Санкт-Петербурге
«Железное месиво»: легковушка на полной скорости влетела в автобус в Невском районе Санкт-Петербурга
Вора, укравшего у 42-летнего дизайнера 2 миллиона рублей, ищут в Ленобласти
15 лет мучений: старейший долгострой ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге
Погода на 1 января в Санкт-Петербурге: +2 и мокрый снег