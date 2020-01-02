В Гатчине мужчина упал в лестничный пролет и умер спустя два часа после боя курантов

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:02:53+03:00

В Гатчине пьяный мужчина свалился в лестничный пролет и умер сразу после наступления Нового года. Фото: Олег ЗОЛОТО

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1 января спустя два часа после наступления Нового года 2020 в Гатчине нашли труп мужчины в подъезде дома на проспекте 25 октября. Страшную находку в праздничную ночь обнаружили местные жители, которые тут же вызвали врачей скорой помощи. Однако было уже поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть, не обрадовав соседей хорошими новостями.

- Мужчина свалился в лестничный пролет, предположительно, со второго этажа. Он скончался на месте. Погибшему было 33 года. Врачи считают, что он упал вниз головой, что не оставило ему шансов на спасение, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что далеко не последнюю роль в страшном происшествии сыграл алкоголь. Медики скорой помощи уверены, что мужчина предварительно крепко выпил. Видимых следов насильственной смерти у него не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU