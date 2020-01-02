В Петербурге пенсионер зарезал своего сына за новогодним застольем

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:49:03+03:00

Отец зарезал своего сына в ходе новогоднего застолья со спиртным в Петербурге.

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В Петербурге полицейские задержали 69-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего сына в ходе новогоднего застолья. Трагедия произошла в одном из домов на улице Композиторов около 04:30 1 января. Пенсионер сам обо всем сознался стражам порядка.

- Мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил, что зарезал ножом 34-летнего сына во время совместного распития спиртных напитков. Между ними возникла ссора, которая и привела к смерти последнего, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские оперативно приехали в квартиру и задержали пенсионера. Позже на место прибыли следователи и изъяли 4 ножа и другие необходимые улики. Причина роковой ссоры не называется. Известно, что на отца уже возбудили уголовное дело по статье за убийство. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU