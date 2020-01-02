2020-01-02T12:30:08+03:00
Общество

Встревоженные хозяева ищут сбежавшую собаку Дусю, испугавшуюся новогодних салютов в Петербурге

Пугливый песик породы акита-ину убежал в районе деревни Заневки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге японская собака Дуся сбежала от хозяев во время новогодних салютов. Фото: vk.com/spb_today, vk.com/id2332642В Петербурге японская собака Дуся сбежала от хозяев во время новогодних салютов. Фото: vk.com/spb_today, vk.com/id2332642
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В новогоднюю ночь у семьи петербуржцев сбежала любимая собака Дуся, испугавшаяся праздничных салютов. Песик красивейшей породы акита-ину услышал громкий шум и пулей вылетел из частного дома. Хозяева не успели ничего сделать.

- Дуся убежала в районе деревни Заневки, возможно, в сторону улиц Коммуны и Ленской или в сторону Ржевского лесопарка. Собака была без ошейника! Помогите нам ее найти, - пишет хозяйка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Обеспокоенная семья гарантирует вознаграждение за информацию о местонахождении японской собаки. Кто-то из петербуржцев уже видел похожего пса, бегающего по опасной кольцевой автодороге. Другие комментаторы сетуют, что за домашними животными во время праздничных гуляний нужен глаз да глаз, потому что они могут неадекватно реагировать на хлопки и пиротехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Встревоженные хозяева ищут сбежавшую собаку Дусю, испугавшуюся новогодних салютов в Петербурге
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