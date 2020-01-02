1 января петербуржца шокировал пьяный сосед, зашедший в гости с признанием в убийстве

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:53:37+03:00

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1 января около 23:30 к слесарю, проживающему в одном из домов на улице Лазо, постучался пьяный сосед, который шокировал мужчину признанием в убийстве. Петербуржец сразу же вызвал на место полицию. Предполагаемым убийцей оказался безработный житель Бурятии, который снимал соседнюю квартиру со своим приятелем из Иркутска.

- Мужчина признался, что он поссорился со своим сожителем в ходе совместного распития спиртного и задушил его шнуром от электроприборов, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пьяного безработного доставили в отдел полиции. Позже в квартиру прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла с места не только предполагаемое орудие убийства, но и другие улики вроде срезов ногтевых пластин и следов пальцев рук. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.

ИСТОЧНИК KP.RU