2020-01-02T13:16:52+03:00
Происшествия

В первое новогоднее утро неизвестные подкинули подростка в коме к больнице в Луге

Врачи диагностировали у 16-летнего парня алкогольное отравление
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Парень вовсю отрицает, что пил алкоголь, хотя врачи в этом уверены.Парень вовсю отрицает, что пил алкоголь, хотя врачи в этом уверены.Фото: Артем КИЛЬКИН
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1 января около 06:30 в дежурную часть полиции по Лужскому району Ленобласти обратились врачи местной городской больницы, сообщившие, что к ним подкинули подростка в коме около 5 утра. Мальчик лежал на крыльце без документов. Его тут же поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

- Первое время опросить его не разрешали. Вскоре он вышел из комы. Парень оказался учащимся 1-го курса Лужского агропромышленного колледжа. Он принялся отрицать, что принимал спиртные напитки накануне в Новый год. Однако врачи диагностировали у него именно что алкогольное отравление, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

16-летний подросток сообщил полицейским, что противоправных действий по отношении к нему не было, но объяснить, что же именно с ним произошло, он не может. Сейчас стражи порядка ищут неизвестных лиц, которые принесли тинейджера в коме к больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В первое новогоднее утро неизвестные подкинули подростка в коме к больнице в Луге
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