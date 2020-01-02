Петербуржцы жалуются на бобров, уничтожающих осиновую рощу в Малом Ильинском саду

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:46:36+03:00

Одно из деревьев после укусов грызунов и вовсе свалилось на местный мост [фото]

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Жители Красногвардейского района беспокоятся за судьбу деревьев в Малом Ильинском саду. Оказалось, что местные осины сильно приглянулись бобрам. Грызуны повалили не одно дерево и «подточили» зубы еще о несколько. Одна из осин и вовсе упала на мост.

- Бобры устроили лесоповал, и, похоже, они решили полностью уничтожить осиновую рощу, - жалуется постоянный посетитель сада в группе «Красногвардейский район Санкт-Петербурга» во «Вконтакте».

Одно из деревьев грызуны частично повалили на мост. Фото: vk.com/krasnogvardeiskiy_spb

Впрочем, не все жители района настроены так скептично. Люди иронизируют, что бобров нужно оштрафовать за отсутствие порубочного билета, а также поддерживают грызунов.

- Надо радоваться, что они еще у нас живут. Умнички.

- Выжили в такой грязной воде?! Молодцы, уже здорово! Они умнее людей, лишнего не возьмут.

- Они по делу, плотину делают, пусть. Им нужнее, думаю, будет красивей.

ИСТОЧНИК KP.RU