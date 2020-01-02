В новогоднюю ночь на Кубинской улице поймали пьяную парочку с боевым пистолетом в каршеринге

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:35:51+03:00

Сотрудники Росгвардии задержали пьяную парочку, которая прятала в каршеринге пистолет. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО»

Документов на оружие у задержанных мужчины и женщины не оказалось [фото]

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Московском районе задержали подозрительную парочку, которая шаткой походкой направлялась в каршеринговому автомобилю. Сотрудники вневедомственной охраны решили проверить, все ли в порядке с мужчиной и женщиной, шедших возле дома №75 на Кубинской улице. Оказалось, что оба были пьяны и намеревались прокатиться в машине.

Экспертиза подтвердила, что пистолет и пули - боевые. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО»

- В каршеринге, который арендовали граждане, на коврике лежал предмет, похожий на пистолет «ТТ», снаряженный семью патронами. Оружие изъяли следователи, которые вскоре прибыли на место происшествия. Документов на него у мужчины не имелось. К тому же он путался в показаниях, - сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО».

Позже пистолет и боеприпасы отправили на экспертизу, которая подтвердила, что они являются боевыми. Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU