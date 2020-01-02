В Кировском районе насмерть разбился мотоциклист без шлема, влетев в «Митсубиси»

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:02:30+03:00

Мотоциклист врезался в "Митсубиси" и скончался от удара на месте. Фото: vk.com/spb_today

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1 января около 9 вечера в Кировском районе Петербурга насмерть разбился мотоциклист, влетевший в «Митсубиси». В роковой момент на байке «Ямаха» сидел и пассажир, но он смог чудом уцелеть. При этом оба мужчины не надели шлемы. Известно, что на мотоцикле нет государственных знаков.

- По предварительной информации, «Ямаха» двигалась от улицы Козлова в сторону улицы Лени Голикова, где и произошло столкновение с иномаркой. 41-летний водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. Его 48-летний пассажир выжил. Врачи скорой помощи срочно госпитализировали его в больницу. Состояния здоровья мужчины оценивается как тяжелое, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Что касается водителя «Митсубиси», то у него нет никаких травм, не считая помятой машины. Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, чтобы установить все обстоятельства трагедии и найти виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU