В Кировском районе насмерть разбился мотоциклист без шлема, влетев в «Митсубиси»
1 января около 9 вечера в Кировском районе Петербурга насмерть разбился мотоциклист, влетевший в «Митсубиси». В роковой момент на байке «Ямаха» сидел и пассажир, но он смог чудом уцелеть. При этом оба мужчины не надели шлемы. Известно, что на мотоцикле нет государственных знаков.
- По предварительной информации, «Ямаха» двигалась от улицы Козлова в сторону улицы Лени Голикова, где и произошло столкновение с иномаркой. 41-летний водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. Его 48-летний пассажир выжил. Врачи скорой помощи срочно госпитализировали его в больницу. Состояния здоровья мужчины оценивается как тяжелое, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Что касается водителя «Митсубиси», то у него нет никаких травм, не считая помятой машины. Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, чтобы установить все обстоятельства трагедии и найти виновных.
ИСТОЧНИК KP.RU