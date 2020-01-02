В Кировском районе полыхает двухэтажный дом с опасными газовыми баллонами

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:57:48+03:00

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2 января около 4 часов дня в садоводческом товариществе «Липки» в Кировском районе вспыхнул двухэтажный дом. Соседи пылающего участка тут же выбежали подальше на улицу. По их словам, в доме находятся газовые баллоны, которые наверняка взорвутся.

Верхний этаж дома оказался уничтожен.Фото: Лилия КОЗЛОВА

- В доме в момент возгорания никого не было. Некоторые члены садоводческого товарищества утверждают, что на землю упал провод, его замкнуло, из-за чего и начался пожар. Внутри дома слышны взрывы, - передает корреспондент «КП-Петербург», оказавшийся на месте происшествия.

По словам соседей пылающего участка, они дожидались спасателей около 40 минут.Фото: Лилия КОЗЛОВА

Соседи горящего дома пожаловались, что ждали спасателей МЧС около 40 минут. За это время огонь уничтожил верхний этаж здания, который сделан из дерева. Вскоре пожарные прибыли на место и принялись тушить дом. Точно известно, что в нем взорвались два газовых баллона. Еще три хранились в гараже, но до него, слава богу, огонь не дошел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/753015" frameborder="0"></iframe> Пожар в садоводческом товариществе "Липки".Лилия КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU