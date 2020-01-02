2020-01-02T17:57:48+03:00
Происшествия

В Кировском районе полыхает двухэтажный дом с опасными газовыми баллонами

Соседи горящего участка в садоводческом товариществе говорят, что внутри дома никого нет [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В СНТ "Липки" Кировского района вспыхнул двухэтажный дом с газовыми баллонами.В СНТ "Липки" Кировского района вспыхнул двухэтажный дом с газовыми баллонами.Фото: Лилия КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

2 января около 4 часов дня в садоводческом товариществе «Липки» в Кировском районе вспыхнул двухэтажный дом. Соседи пылающего участка тут же выбежали подальше на улицу. По их словам, в доме находятся газовые баллоны, которые наверняка взорвутся.

Верхний этаж дома оказался уничтожен. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Верхний этаж дома оказался уничтожен.Фото: Лилия КОЗЛОВА

- В доме в момент возгорания никого не было. Некоторые члены садоводческого товарищества утверждают, что на землю упал провод, его замкнуло, из-за чего и начался пожар. Внутри дома слышны взрывы, - передает корреспондент «КП-Петербург», оказавшийся на месте происшествия.

По словам соседей пылающего участка, они дожидались спасателей около 40 минут. Фото: Лилия КОЗЛОВА

По словам соседей пылающего участка, они дожидались спасателей около 40 минут.Фото: Лилия КОЗЛОВА

Соседи горящего дома пожаловались, что ждали спасателей МЧС около 40 минут. За это время огонь уничтожил верхний этаж здания, который сделан из дерева. Вскоре пожарные прибыли на место и принялись тушить дом. Точно известно, что в нем взорвались два газовых баллона. Еще три хранились в гараже, но до него, слава богу, огонь не дошел.

Пожар в садоводческом товариществе "Липки".Лилия КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина
За 1 января хирурги Елизаветинской больницы прооперировали сразу 15 человек
На Богатырском проспекте перевернулся мусоровоз, мчавшийся на полной скорости с ЗСД
В Кировском районе полыхает двухэтажный дом с опасными газовыми баллонами
Петербургу выделят 12,5 млн рублей на модернизацию электронных госуслуг
В Кировском районе насмерть разбился мотоциклист без шлема, влетев в «Митсубиси»
В новогоднюю ночь на Кубинской улице поймали пьяную парочку с боевым пистолетом в каршеринге
Петербург получит 7,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство транспортных объектов
Петербуржцы жалуются на бобров, уничтожающих осиновую рощу в Малом Ильинском саду
В первое новогоднее утро неизвестные подкинули подростка в коме к больнице в Луге
1 января петербуржца шокировал пьяный сосед, зашедший в гости с признанием в убийстве
Встревоженные хозяева ищут сбежавшую собаку Дусю, испугавшуюся новогодних салютов в Петербурге
В Петербурге пенсионер зарезал своего сына за новогодним застольем
Теплая погода 2 января 2020 года в Петербурге может побить температурный рекорд
В Гатчине мужчина упал в лестничный пролет и умер спустя два часа после боя курантов
Новый год 2020 на Дворцовой площади и Невском проспекте встретило рекордное количество людей
«Хендай» снес трех пешеходов на «зебре» на Октябрьской набережной
На улице Коммуны водитель «Мерседеса» разбился насмерть, влетев в осветительный столб