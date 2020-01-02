2020-01-02T18:15:53+03:00
Происшествия

На Богатырском проспекте перевернулся мусоровоз, мчавшийся на полной скорости с ЗСД

По словам очевидцев, водитель чудом никого не зацепил и сам остался жив [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мусоровоз по неизвестной причине мчался с ЗСД, даже не притормозив перед поворотом. Фото: vk.com/spb_todayМусоровоз по неизвестной причине мчался с ЗСД, даже не притормозив перед поворотом. Фото: vk.com/spb_today
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2 января около 13:30 на Богатырском проспекте перевернулся мусоровоз. Жуткая авария попала на камеру видеорегистратора. На ней видно, как машина на полной скорости летит со съезда ЗСД. Мусоровоз чудом не задел другие авто и пешеходов и вылетел на обочину, войдя в «дрифт» и опрокинувшись. Вместе с этим он напрочь снес столб, от которого вдобавок отлетел фонарь.

- Упал на обочине Богатырского проспекта, проезду не мешает. Водитель жив, даже сам вылез из кабины, его увезли врачи скорой помощи, - написала свидетель произошедшего в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Мусоровоз чудом не задел проезжавшие рядом машины. Фото: vk.com/spb_today

Мусоровоз чудом не задел проезжавшие рядом машины. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы принялись обсуждать, что же могло произойти с водителем и машиной. Самые отчаянные решили, что он захотел рискнуть здоровьем и пройти поворот «бочком». У многих создалось впечатление о внезапном отказе тормозов у мусоровоза, поскольку ситуация на дороге была идеальной, да и погода никак не мешала спокойному проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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