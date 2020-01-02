2020-01-02T18:38:47+03:00
Здоровье

За 1 января хирурги Елизаветинской больницы прооперировали сразу 15 человек

Врачи рассказали, что к ним обращались с типичными новогодними травмами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За первый день нового года в Елизаветинской больнице провели 15 операций. Фото: vk.com/elizspbЗа первый день нового года в Елизаветинской больнице провели 15 операций. Фото: vk.com/elizspb
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Первый день нового 2020 года в Петербурге оказался полон тяжелой работы для хирургов Елизаветинской больницы, прооперировавших сразу 15 человек. Врачи рассказали, что к ним обращались петербуржцы с типичными травмами для праздничного времени, которые возникают после алкогольного опьянения и безрассудного обращения с пиротехникой.

- Часто новогодние праздники становятся особенно рабочими днями для медиков больниц, оказывающих круглосуточную помощь по экстренной хирургии. Хирургическая служба Елизаветинской больницы поздравляет вас с Новым годом и призывает отнестись к праздничным мероприятиям ответственно. Если что-то случится, то мы готовы помочь 24/7! – говорится на странице больницы во «Вконтакте».

Также, по словам врачей, некоторые пациенты легли к ним на операционный стол из-за опасного сочетания жирных блюд и спиртных напитков, которые могут «потрепать» органы пищеварения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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