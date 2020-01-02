В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина

2 Янв. 2020 2020-01-02T19:13:41+03:00

Мужчина упал с заброшенного здания на улице Боровой и погиб на месте, вдобавок чуть не убив пешехода [фото]

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2 января около 5 часов вечера с дома №29 на улице Боровой в Центральном районе Петербурга на прохожую женщину свалился неизвестный горящий мужчина. Очевидцы страшной картины не могли понять, что именно произошло, испугались дыма и срочно вызвали на место спасателей МЧС вместе с машиной скорой помощи. Пожарные быстро ликвидировали огонь на кровле.

- Известно, что здание заброшено и находится на капитальном ремонте. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. 52-летнюю женщину госпитализировали в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому левой ноги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Дорогу возле заброшенного здания с обугленным телом временно перекрыли. Фото: vk.com/spb_today

Сейчас полицейские выясняют причины падения и возгорания упавшего мужчины, который чуть не стал убийцей другого человека. Движение от улицы Константина Заслонова до набережной Обводного канала временно перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU