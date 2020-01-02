2020-01-02T19:57:45+03:00
Общество

Испуганные петербуржцы перепутали облака у «Лахта Центра» с дымом от пожара

В «Лахта Центре» отреагировали шуточным комиксом на повышенное внимание к себе [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Необычное природное явление возле "Лахта Центра" приняли за пожар. Фото: vk.com/spb_todayНеобычное природное явление возле "Лахта Центра" приняли за пожар. Фото: vk.com/spb_today
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Днем 2 января петербуржцы заполонили соцсети сообщениями о том, что «Лахта Центр» горит или задымился. Очевидцы замечали возле здания якобы машины пожарных и скорой помощи. Оказалось, что с небоскребом все в порядке – к нему просто "приклеилось" низкое длинное облако, растянувшееся на много метров.

На некоторых фото "задымление" действительно выглядит правдоподобно. Фото: vk.com/spb_today

На некоторых фото "задымление" действительно выглядит правдоподобно. Фото: vk.com/spb_today

В «Лахта Центре» с иронией отреагировали на повышенное внимание к себе. По словам сотрудников здания, они не раз сталкиваются с таким необычным погодным явлением. В этот раз его попытались объяснить с помощью комикса.

- Мы не горим! Но к вопросу, почему иногда кажется, что башня «горит» - у нас есть одна версия, - гласит Instagram небоскреба.

В комиксе паникующие петербуржцы все также принимают облака за пожар. Они тут же мчатся на помощь. Виновниками оказываются сотрудники небоскреба, которые нагоняют облака своей нежностью и поглаживаниями вместе с лахтинским рыжим котом. А как иначе, если такая высота позволяет дотронуться до «пушистого неба».

Небоскреб отшутился комиксом по поводу произошедшего. Фото: instagram.com/lakhtacenter

Небоскреб отшутился комиксом по поводу произошедшего. Фото: instagram.com/lakhtacenter

ИСТОЧНИК KP.RU

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