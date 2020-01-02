2020-01-02T20:24:53+03:00
Дом. Семья

«2019 год возвращается»: Под Петербургом заметили одинокую свинью, гуляющую возле заправки

Петербуржцы шутят в соцсетях, что символ 2019 года не намерен расставаться с горожанами [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Одинокую свинью заметили возле деревни Разметелево. Фото: vk.com/spb_todayОдинокую свинью заметили возле деревни Разметелево. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Петербуржцы заметили возле деревни Разметелево недалеко от Петербурга одинокую свинью. Она гуляла возле одной из заправок, а также на обочине дороги и временами уходила в поле, притягивая к себе внимание всех проезжавших мимо автолюбителей.

- Чей товарищ отбился от коллектива на заправке Neste в Разметелево? – вопрошает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Пока что свинку придержали неравнодушные девушки, которые ждут, что отзовется хозяин животного. Фото: vk.com/spb_today

Пока что свинку придержали неравнодушные девушки, которые ждут, что отзовется хозяин животного. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы принялись шутить над одиноким свином, предположив, что символ 2019 года пока что не намерен уступать свои позиции коллеге-крысе из 2020-го.

- Кто-то допился, аж в хрюшу превратился. Но свинку жаль, конечно.

- Мы его уже два дня провожаем, а он уходить не хочет!

- Новогоднее превращение, после оливье. Я сейчас сам, как он!

Впрочем, другим горожанам было не до смеха. Одна из проезжавших мимо заправки пар посетовала, что они чуть не сбили бедную свинью и сейчас переживают насчет ее дальнейшей судьбы. Сейчас животное придержали на несколько часов неравнодушные девушки, которые ждут, когда же объявится хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобус с пассажирами припарковался прямо в пекарню на Скобелевском проспекте
«2019 год возвращается»: Под Петербургом заметили одинокую свинью, гуляющую возле заправки
Испуганные петербуржцы перепутали облака у «Лахта Центра» с дымом от пожара
В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина
За 1 января хирурги Елизаветинской больницы прооперировали сразу 15 человек
На Богатырском проспекте перевернулся мусоровоз, мчавшийся на полной скорости с ЗСД
В Кировском районе полыхает двухэтажный дом с опасными газовыми баллонами
Петербургу выделят 12,5 млн рублей на модернизацию электронных госуслуг
В Кировском районе насмерть разбился мотоциклист без шлема, влетев в «Митсубиси»
В новогоднюю ночь на Кубинской улице поймали пьяную парочку с боевым пистолетом в каршеринге
Петербург получит 7,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство транспортных объектов
Петербуржцы жалуются на бобров, уничтожающих осиновую рощу в Малом Ильинском саду
В первое новогоднее утро неизвестные подкинули подростка в коме к больнице в Луге
1 января петербуржца шокировал пьяный сосед, зашедший в гости с признанием в убийстве
Встревоженные хозяева ищут сбежавшую собаку Дусю, испугавшуюся новогодних салютов в Петербурге
В Петербурге пенсионер зарезал своего сына за новогодним застольем
Теплая погода 2 января 2020 года в Петербурге может побить температурный рекорд
В Гатчине мужчина упал в лестничный пролет и умер спустя два часа после боя курантов
Новый год 2020 на Дворцовой площади и Невском проспекте встретило рекордное количество людей
«Хендай» снес трех пешеходов на «зебре» на Октябрьской набережной
На улице Коммуны водитель «Мерседеса» разбился насмерть, влетев в осветительный столб