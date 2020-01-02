«2019 год возвращается»: Под Петербургом заметили одинокую свинью, гуляющую возле заправки

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:24:53+03:00

Петербуржцы шутят в соцсетях, что символ 2019 года не намерен расставаться с горожанами [фото]

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Петербуржцы заметили возле деревни Разметелево недалеко от Петербурга одинокую свинью. Она гуляла возле одной из заправок, а также на обочине дороги и временами уходила в поле, притягивая к себе внимание всех проезжавших мимо автолюбителей.

- Чей товарищ отбился от коллектива на заправке Neste в Разметелево? – вопрошает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Пока что свинку придержали неравнодушные девушки, которые ждут, что отзовется хозяин животного. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы принялись шутить над одиноким свином, предположив, что символ 2019 года пока что не намерен уступать свои позиции коллеге-крысе из 2020-го.

- Кто-то допился, аж в хрюшу превратился. Но свинку жаль, конечно.

- Мы его уже два дня провожаем, а он уходить не хочет!

- Новогоднее превращение, после оливье. Я сейчас сам, как он!

Впрочем, другим горожанам было не до смеха. Одна из проезжавших мимо заправки пар посетовала, что они чуть не сбили бедную свинью и сейчас переживают насчет ее дальнейшей судьбы. Сейчас животное придержали на несколько часов неравнодушные девушки, которые ждут, когда же объявится хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU