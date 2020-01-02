Автобус с пассажирами припарковался прямо в пекарню на Скобелевском проспекте

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:55:42+03:00

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2 января днем на Скобелевском проспекте Петербурга автобус внезапно врезался в ларек пекарни. Очевидцы аварии начали шутить, что водитель «решил съездить за хлебушком», однако в реальности все оказалось куда серьезнее.

- Мужчина за рулем автобуса внезапно почувствовал себя плохо. Предрейсовый осмотр никаких отклонений в состоянии здоровья у него не выявил. Водителя в итоге госпитализировали в больницу, - рассказал представитель пресс-службы СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в комментариях к новости об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Хорошо, что общественный транспорт не влетел в ларек, а просто медленно въехал в него. По словам свидетелей происшествия, пострадавших после ДТП не оказалось, целыми остались как пешеходы и продавец пекарни, так и пассажиры автобуса, отделавшиеся легким испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU