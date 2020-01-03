2020-01-03T12:29:05+03:00
Происшествия

В пятницу, 3 января, в Петербурге будет на девять градусов теплее нормы

Синоптики ожидают очередной температурный рекорд
Анна ПОСЛЯНОВА
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В воскресенье, 5 января, похолодает: ночью и утром прогнозируют снег и даже слабую метель.В воскресенье, 5 января, похолодает: ночью и утром прогнозируют снег и даже слабую метель.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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«Теплый сектор циклонического вихря» все еще царит в Петербурге. А потому синоптики готовятся зафиксировать очередной температурный рекорд.

– В городе сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдут слабые дожди. Показания термометров на восемь-девять градусов превысят климатическую норму, – сообщает в сети ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Температура воздуха составит три-пять градусов выше нуля, в Ленинградской области – от одного до шести градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Первые выходные в новом 2020 году – 4 и 5 января – обещают облачными. По данным Северо-Западного управления Росгидромета, в субботу, 4 числа, в Петербурге будет сыро: ночью и утром – дожди и мокрый снег. Температура в течение суток будет меняться от одного до трех градусов выше нуля.

В воскресенье, 5 января, похолодает. Ночью и утром прогнозируют снег и даже слабую метель. Снежно будет и днем. Отметка термометра будет колебаться также от одного до трех градусов, но уже ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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