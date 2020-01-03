Ребенка, который потерял в страшном пожаре маму и отчима, до приезда «скорой» спасали полицейские

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:47:00+03:00

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Вечером 2 января из окон четырехкомнатной квартиры на третьем этаже дома №137 корпус 4 по Ленинскому проспекту повалил густой дым. В одной из комнат вспыхнул диван. Внутри находилась семья из трех человек.

– Не маргиналы и не курильщики: обычная семья, – пишет в сети соседка Дарья. – Муж, жена и девятилетний ребенок.

Первыми дым заметили патрульные, которые и вызвали спасателей и начали эвакуацию. Из жилой пятиэтажки вывели дюжину человек. Когда на место прибыли пожарные, и дверь горящей квартиры вскрыли, то в коридоре прямо возле нее нашли тело 50-летнего мужчины. В одной из комнат нашли его 43-летнюю сожительницу, тоже мертвую. Ее девятилетний сын выжил чудом.

– До приезда врачей помощь ребенку оказывали сотрудники полиции, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, до прибытия медиков ребенок пережил клиническую смерть. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии: с обожженными дыхательными путями, отравлением угарным газом, ожогами головы, лица и рук.

ИСТОЧНИК KP.RU