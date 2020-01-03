2020-01-03T15:08:11+03:00
Происшествия

За проезд на попутке механик из Петербурга «заплатил» полмиллиона рублей

У мужчины пропали смартфон и кошелек с банковскими картами, заморозить счета которых он не успел
Анна ПОСЛЯНОВА
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За эту сумму незадачливый автостопер проехал примерно шесть километров.За эту сумму незадачливый автостопер проехал примерно шесть километров.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В полмиллиона с лишним обошлась 42-летнему инженеру-механику из Петербурга поездка на попутке в ночь на 2 января. Мужчина поймал машину у дома №36 по проспекту Маршала Жукова и проехал на ней примерно шесть километров, до станции метро «Нарвская».

Только покинув машину, незадачливый автостопер обнаружил, что его смартфон за 69 тысяч рублей и кошелек с 30 тысячами рублей и банковскими картами испарились.

Вскоре, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, с трех банковских счетов мужчины списали без малого 550 тысяч рублей. Итого шестикилометровая поездка на машине – ни цвет, ни марку которой потерпевший, конечно, не запомнил – обошлась примерно в 650 тысяч рублей.

Полиция решает, заводить ли уголовное дело. Кража в значительном размере сулит автомобилисту пять лет тюрьмы или 200 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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