На единство российской нации в Петербурге выделили пять миллионов федеральных рублей
На «укрепление единства российской нации» Петербургу выделили более 5,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Постановление, одобряющее соглашением между регионом и Федеральным агентством по делам национальностей, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
– Средства федеральной субсидии будут направлены на проведение праздника «Навруз», чувашского праздника «Акатуй», национального праздника «Сабантуй», удмуртского национального праздника «Гербер», фестиваля казачьей культуры «Атаманский клинок», – сообщают в Администрации Петербурга.
Самыми крупными мероприятиями станут X Санкт-Петербургский Фестиваль культуры народов Кавказа и Санкт-Петербургский Бал национальностей. В плане также фестиваль национальных культур «Меридианы дружбы», гала-концерта «Мы – вместе», «Многонациональный КВН – 2020», мероприятий в рамках проекта «Азбука в России». Часть мероприятий направят на борьбу с экстремизмом, адаптацию детей-инофонов, открытие «Уголков мигранта» и выпуск журнала «Мы – вместе».
ИСТОЧНИК KP.RU