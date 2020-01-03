2020-01-03T15:33:24+03:00
Общество

На единство российской нации в Петербурге выделили пять миллионов федеральных рублей

На эти деньги в городе на Неве проведут Сабантуй и Акатуй, поборются с экстремизмом и организуют «уголки мигранта»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Самыми крупными мероприятиями станут X Санкт-Петербургский Фестиваль культуры народов Кавказа и Санкт-Петербургский Бал национальностей.Самыми крупными мероприятиями станут X Санкт-Петербургский Фестиваль культуры народов Кавказа и Санкт-Петербургский Бал национальностей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На «укрепление единства российской нации» Петербургу выделили более 5,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Постановление, одобряющее соглашением между регионом и Федеральным агентством по делам национальностей, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

– Средства федеральной субсидии будут направлены на проведение праздника «Навруз», чувашского праздника «Акатуй», национального праздника «Сабантуй», удмуртского национального праздника «Гербер», фестиваля казачьей культуры «Атаманский клинок», – сообщают в Администрации Петербурга.

Самыми крупными мероприятиями станут X Санкт-Петербургский Фестиваль культуры народов Кавказа и Санкт-Петербургский Бал национальностей. В плане также фестиваль национальных культур «Меридианы дружбы», гала-концерта «Мы – вместе», «Многонациональный КВН – 2020», мероприятий в рамках проекта «Азбука в России». Часть мероприятий направят на борьбу с экстремизмом, адаптацию детей-инофонов, открытие «Уголков мигранта» и выпуск журнала «Мы – вместе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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