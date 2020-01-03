У бездомного, который загорелся и выпал из окна, нашли банковскую карту на жителя Тихвина

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:15:07+03:00

Принадлежала ли карта погибшему и, если нет, то как она к нему попала, еще устанавливают. Фото: vk.com/spb_today

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Подробности страшного происшествия на Боровой улице, где вчера, 2 января, из окна дома №34/24 выпал и насмерть разбился горящий мужчина, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, здание заброшенное, а погибший, который едва не приземлился на проходящую мимо петербурженку, – бездомный. Он выпал из слухового окна на чердаке дома.

– На месте изъяли бутылку из-под водки, пачку сигарет и банковскую карту на имя 24-летнего жителя Тихвина, – сообщают в правоохранительных органах.

Принадлежала ли карта погибшему и, если нет, то как она к нему попала, еще устанавливают. Однако молодого жителя Тихвина сложно назвать бездомным: судя по данным, оставленным мужчиной о себе в сети, он проработал в охране три года, владеет личным оружием, раньше занимался единоборствами и продолжает поддерживать физическую форму.

ИСТОЧНИК KP.RU