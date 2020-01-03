Задымление в квартире проректора петербургского вуза вывело на плантацию конопли
В ночь на 2 января задымилась квартира на Дибуновской улице. Когда спасатели вскрыли входную дверь, то обнаружили пять металлических ящиков с зеленью, лампами и встроенным подогревом. В боксах росли 37 кустов конопли.
– Предварительно, возгорание в квартире произошло в результате короткого замыкания: система питалась от электросети, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Дополнили общую картину трехлитровые банки с подозрительным содержимым, пакетики с таблетками и неким веществом, колбы, шприцы, весы.
Пикантности ситуации придало то, что квартира принадлежит 56-летнему профессору одного из крупнейших петербургских вузов. В университете доктор технических наук занимаем пост проректора. В сфере научных интересов – кибернетика. В череде званий педагога – звание Заслуженного работника вышей школы России и членство в Научном совете по проблемам информатики, управления и телекоммуникаций при Президиуме Санкт-Петербургского Научного центра РАН.
Меньше, чем через сутки, задержали 28-летнего сына профессора. Мужчина сознался, что плантация конопли в отцовской квартире – его рук дело. Но выращивал исключительно «для себя».
ИСТОЧНИК KP.RU