В Петербурге откроют Генконсульство Австрии

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:09:39+03:00

Медведев рекомендовал властям города на Неве выделить австрийским дипломатам место для работы и проживания. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии Генерального консульства Австрии в Петербурге. Оно станет первым в России: сейчас в нашей стане работает только посольство в Москве.

– Австрийская сторона обратилась с просьбой дать согласие на открытие первого на территории России Генерального консульства. Предложение было внесено МИД, – поясняется на сайте Правительства России. – Принятое решение будет способствовать расширению консульских, культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией.

Помимо самого Петербурга, консульский округ включит Ленобласть, Карелию, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области. Медведев рекомендовал властям города на Неве выделить австрийским дипломатам место для работы и проживания, сдав его в аренду или продав в собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU