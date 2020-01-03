2020-01-03T17:09:39+03:00
Общество

В Петербурге откроют Генконсульство Австрии

Консульский округ включит Ленобласть, Карелию, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области
Анна ПОСЛЯНОВА
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Медведев рекомендовал властям города на Неве выделить австрийским дипломатам место для работы и проживания.Медведев рекомендовал властям города на Неве выделить австрийским дипломатам место для работы и проживания.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии Генерального консульства Австрии в Петербурге. Оно станет первым в России: сейчас в нашей стане работает только посольство в Москве.

– Австрийская сторона обратилась с просьбой дать согласие на открытие первого на территории России Генерального консульства. Предложение было внесено МИД, – поясняется на сайте Правительства России. – Принятое решение будет способствовать расширению консульских, культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией.

Помимо самого Петербурга, консульский округ включит Ленобласть, Карелию, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области. Медведев рекомендовал властям города на Неве выделить австрийским дипломатам место для работы и проживания, сдав его в аренду или продав в собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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