В Петро-Славянке тушат склад с лакокрасочными материалами и газовыми баллонами
Склад с лакокрасочными материалами и газовыми баллонами полыхал в Петро-Славянке. Кирпичная одноэтажка площадью 300 квадратных метров под Колпино задымила сегодня, 3 января, примерно в половине третьего дня. Учитывая содержимое объекта, спасатели выехали на пожар сразу по повышенному номеру сложности.
– В здании происходит горение обстановки, в том числе лакокрасочных материалов, на площади 50 квадратных метров, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Спустя примерно 40 минут борьбы с пожаром распространение огня удалось сдержать. А еще через четверть часа, в половине четвертого дня, ликвидировали и открытое горение. На месте работали 40 спасателей, было задействовано 10 спецмашин.
Ранг пожара уже снизили до минимального. Никто, к счастью, по данным ГУ МЧС по Петербургу, в пожаре не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU