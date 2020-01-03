В Петро-Славянке тушат склад с лакокрасочными материалами и газовыми баллонами

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:38:18+03:00

Никто, к счастью, в пожаре не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

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Склад с лакокрасочными материалами и газовыми баллонами полыхал в Петро-Славянке. Кирпичная одноэтажка площадью 300 квадратных метров под Колпино задымила сегодня, 3 января, примерно в половине третьего дня. Учитывая содержимое объекта, спасатели выехали на пожар сразу по повышенному номеру сложности.

– В здании происходит горение обстановки, в том числе лакокрасочных материалов, на площади 50 квадратных метров, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Спустя примерно 40 минут борьбы с пожаром распространение огня удалось сдержать. А еще через четверть часа, в половине четвертого дня, ликвидировали и открытое горение. На месте работали 40 спасателей, было задействовано 10 спецмашин.

Ранг пожара уже снизили до минимального. Никто, к счастью, по данным ГУ МЧС по Петербургу, в пожаре не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU