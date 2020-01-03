Из особняка сотрудника фирмы по монтажу светильников вынесли украшения и часы на 2,5 миллиона рублей

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:02:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока топ-менеджеры компании по установке светодиодных светильников, в числе клиентов которое есть даже «Росатом», были в Москве, в их частный домик на Ушковской улице в Петербурге пробрались домушники.

О том, что особняк посетили воры, в полицию утром 2 января сообщила горничная. Как на месте выяснили люди в форме, преступники проникли в дом прямо через вход: отжали стеклопакет двери.

– Из сейфа похитили 250 000 рублей, 20 000 евро, двое часов (швейцарские и итальянские) и большое количество разнообразных ювелирных изделий, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. – Общий материальный ущерб, по оценке владельцев дома, составил примерно 2 500 000 рублей.

На домушников, провернувших кражу в особо крупном размере, завели уголовное дело. Ворам светит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU