Жителям «Северной долины» пообещали садики, школы, поликлиники и автобусы

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:25:00+03:00

В этом году застройщик начнет возводить два детских сада и две школы, которые будут готовы в октябре 2021-го

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Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал в микрорайоне «Северная долина» и заверил жителей, что «вскоре многие мечты новоселов исполнятся» и «в течение двух ближайших лет ситуация кардинально улучшится»: здесь появятся недостающие школы, садики и дороги.

В новом 2020-ом планируют выкупить ряд объектов. Среди них, в частности, ДК «Парголовский» и районный Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Заречной улице. С Выборгского шоссе в трехэтажную пристройку на улицу Николая Рубцова переедет спортшкола по лыжному двоеборью.

В этом году застройщик начнет строить два детских сада на 460 мест и две школы на 1700 мест, которые будут готовы в октябре 2021 года. Построят и взрослую (на 960 посещений в смену) и детскую (на 384 посещения) поликлиники.

В планах на 2021 год – выкуп помещений для МФЦ и МО «Парголово» на улице Валерия Гаврилина. «Почте России» уже передали помещение на улице Федора Абрамова, которое будет открыто в 2021 году.

В прошедшем 2019-м также выкупили встроенное помещение на проспекте Энгельса для офиса врача общей практики и передали в собственность города детский сад на 220 мест и школу на 825 мест на улице Николая Рубцова.

Пытаются улучшить ситуацию и на дорогах. С декабря изменили трассы автобусных маршрутов №104 и №148: теперь они охватывают большую часть микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU