Житель Кудрова в шутку «заминировал» автомобиль на подземной парковке

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:52:44+03:00

Пару лет назад мужчина со странным чувством юмора уже проходил лечение в психиатрической больнице. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

К счастью, взрывчатки в машине не нашли. Зато быстро нашли самого юмориста

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Днем 2 января к охраннику ЧОП в Кудрове подошел незнакомец и заявил, что на подземной парковке под домом №4 корпус 1 по Австрийской улице заминирован автомобиль. Уходя, мужчина оставил ошеломленному охраннику номер телефона.

Спустя несколько минут у жилой 18-этажки уже работала полиция. Внимание пало на «Опель Астра».

– Провели осмотр автомобиля, парковку и прилегающую территорию – и взрывчатых веществ и устройств не нашли, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах Петербурга и Ленобласти. – Эвакуация не проводилась.

Спустя час люди в форме уже общались с тем самым загадочным мужчиной, которого вычислили по номеру телефона. Как оказалось, пару лет назад мужчина со странным чувством юмора уже проходил лечение в психиатрической больнице. На шутника завели уголовное дело по факту ложного сообщения о теракте.

ИСТОЧНИК KP.RU