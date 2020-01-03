Житель Кудрова в шутку «заминировал» автомобиль на подземной парковке
Днем 2 января к охраннику ЧОП в Кудрове подошел незнакомец и заявил, что на подземной парковке под домом №4 корпус 1 по Австрийской улице заминирован автомобиль. Уходя, мужчина оставил ошеломленному охраннику номер телефона.
Спустя несколько минут у жилой 18-этажки уже работала полиция. Внимание пало на «Опель Астра».
– Провели осмотр автомобиля, парковку и прилегающую территорию – и взрывчатых веществ и устройств не нашли, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах Петербурга и Ленобласти. – Эвакуация не проводилась.
Спустя час люди в форме уже общались с тем самым загадочным мужчиной, которого вычислили по номеру телефона. Как оказалось, пару лет назад мужчина со странным чувством юмора уже проходил лечение в психиатрической больнице. На шутника завели уголовное дело по факту ложного сообщения о теракте.
ИСТОЧНИК KP.RU