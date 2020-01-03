2020-01-03T19:16:34+03:00
Общество

К Новому году в Петербург ввезли 30 с половиной тысяч тонн клементинов и мандаринов

120 тонн их них были с личинками
Анна ПОСЛЯНОВА
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Всего с начала 2019 года в регионы ввезено около 330 тысяч тонн мандаринов и клементинов. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областямВсего с начала 2019 года в регионы ввезено около 330 тысяч тонн мандаринов и клементинов. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
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Накануне новогодних праздников главное зимнее лакомство – мандарины – повезли в Петербург тоннами. Всего в декабре, по подсчетам Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в город поставили 30,5 тонны свежих клементинов и мандаринов.

– Но не все партии с цитрусовыми плодами успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, – добавляют в ведомстве. – Более 120 тонн оказались заражены личинками средиземноморской плодовой мухи – опасным вредителем плодов более 200 видов растений.

То, что мандарины заражены, подтвердили и результаты лабораторных исследований. Фрукты пришлось обеззаразить.

– Всего с начала 2019 года в регионы ввезено около 330 тысяч тонн мандаринов и клементинов происхождением из Марокко, Пакистана, Южно-Африканской Республики и Аргентины, – отмечает в Управлении.

Все заразные цитрусовые отправляли обратно либо, если возможно, обеззараживали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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