К Новому году в Петербург ввезли 30 с половиной тысяч тонн клементинов и мандаринов
Накануне новогодних праздников главное зимнее лакомство – мандарины – повезли в Петербург тоннами. Всего в декабре, по подсчетам Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в город поставили 30,5 тонны свежих клементинов и мандаринов.
– Но не все партии с цитрусовыми плодами успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, – добавляют в ведомстве. – Более 120 тонн оказались заражены личинками средиземноморской плодовой мухи – опасным вредителем плодов более 200 видов растений.
То, что мандарины заражены, подтвердили и результаты лабораторных исследований. Фрукты пришлось обеззаразить.
– Всего с начала 2019 года в регионы ввезено около 330 тысяч тонн мандаринов и клементинов происхождением из Марокко, Пакистана, Южно-Африканской Республики и Аргентины, – отмечает в Управлении.
Все заразные цитрусовые отправляли обратно либо, если возможно, обеззараживали.
ИСТОЧНИК KP.RU