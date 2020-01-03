2020-01-03T19:54:08+03:00
Дом. Семья

Новогоднее чудо хаски Германа: Сбежавший пес неделю провел без еды, пока его случайно не нашли хозяева

Испуганный, малыш прятался в парадной на соседней улице [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Геру уже забрали домой.Геру уже забрали домой.Фото: СОЦСЕТИ
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История с по-новогоднему счастливым концом приключилась с мини-хаски по кличке Герман. Пес потерялся еще в прошлом году и неделю провел в одиночестве, без еды и ласки. И только сегодня вечером, 3 января, малыша нашли. Случилось это благодаря посту в соцсетях.

Герман сорвался при прогулке с поводка и убежал 28 декабря. Произошло это во дворах на Комендантском проспекте.

– Гера очень добрый, немного боится незнакомых людей, – писала в сети хозяйка Юлия. – Мы сами случайно нашли его без ошейника. Сейчас у Германа есть чип, паспорт. На свое имя он откликается неохотно: больше реагирует на мой голос.

Нынешние хозяева сами нашли пса на улице, без ошейника и поводка. Фото: СОЦСЕТИ

Нынешние хозяева сами нашли пса на улице, без ошейника и поводка.Фото: СОЦСЕТИ

Шли дни. Хозяева заполняли «ориентировкой» группы о зверях-потеряшках в социальных сетях Петербурга. Но результата все не было. До сегодняшнего вечера.

– На проспекте Авиаконструкторов в подъезде лежит собака, – написала в сети петербурженка Надежда. – У собачки полное обезвоживание, даже глоток воды с трудом сделала. Встать не может: нет сил. Собачка добрая, но запуганная. Лежала примерно неделю там без воды и еды, пока случайно не заметили.

Новогоднее чудо хаски Германа: Сбежавший пес неделю провел без еды, пока его случайно не нашли хозяева.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Надежда попыталась найти одинокому хаски новых хозяев, но всего спустя полчаса нашла прежних. Геру уже забрали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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