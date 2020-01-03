2020-01-03T20:24:45+03:00
Происшествия

Нева отступает: Уровень воды в Петербурге снизился до 108 сантиметров

Закрывать створы дамбы не планируют
Анна ПОСЛЯНОВА
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Только за последний час уровень воды снизился на пять сантиметров. Фото: vk.com/id37764334Только за последний час уровень воды снизился на пять сантиметров. Фото: vk.com/id37764334
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После вчерашних осадков и ветра в Петербурге подтопило спуски к Неве. То, что ступени набережных скрылись под водой, заметили многие петербуржцы. Но постепенно вода стала отступать.

Еще сегодня днем, 3 января, ее уровень превышал нулевую отметку на 120 сантиметров. А сейчас фиксируют 109 сантиметров. Только за последний час уровень воды снизился на пять сантиметров.

Официально, наводнение в городе на неспокойной Неве фиксируют, когда нулевая отметка Кронштадтского футштока превышена на 160 сантиметров. Конечно, готовиться к натиску нагонной волны со стороны Балтики начинают заранее: маневрировать створами дамбы – дело небыстрое.

Но в данном случае закрывать дамбу посчитали излишним, ведь прогноз был благоприятным, да и тревожные показатели достигнуты не были. По последним данным, уровень воды в Невской губе и внешней стороне Финского залива одинаковый: он составляет 86 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Нева отступает: Уровень воды в Петербурге снизился до 108 сантиметров
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