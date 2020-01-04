Самолет Тюмень-Петербург сел в Перми из-за технических проблем

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:07:03+03:00

Рейс из Тюмени не долете до Петербурга и сел в Перми. Фото: Flightradar24

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Рейс RWZ612, летевший из Перми в Санкт-Петербург, так и не добрался о Пулково. Самолет авиакомпании Red Wings должен был прибыть в Северную столицу в 7:20 4 января, но из-за технических проблем приземлился в Перми.

Согласно данным сервиса Flightradar24, около шести часов утра пилоты лайнера сообщили о нештатной ситуации и запросили запасной аэродром. Принять борт согласились в пермском аэропорту Большое Савино.

Самолет, в баках которого было залито топливо на дорогу до Петербурга, сделал несколько кругов, вырабатывая запасы, после чего благополучно сел.

По предварительным данным от экстренных служб, причиной срочной посадки стал отказ навигационного оборудования. Сейчас все пассажиры размещены в пермском аэропорту, решается вопрос об их доставке в Санкт-Петербург.

Встречающим в Пулково за информацией необходимо обращаться к представителям авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU