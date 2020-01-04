Прогноз погоды на 4 января в Санкт-Петербурге: дождь, мокрый снег и ветер

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:24:50+03:00

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На календаре 4 января, а это значит, что пройдена лишь половина новогодних каникул. Впереди еще несколько дней, когда можно отдохнуть с семьей на природе, покататься на лыжах и санках. Если погода позволит. А пока она петербуржцев не балует. В субботу в городе будет до +3 градусов, слякотно и ветрено. Впрочем, в пригородах снег найти можно.

- Санкт-Петербург останется под влиянием циклонического вихря. В регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, - сообщает на своей странице в соцсети метеоролог Михаил Леус.

Похожий прогноз дают и в петербургском гидрометцентре, обещая дождь с мокрым снегом и гололед. А вот в региональном управлении МЧС жителей Ленобласти и петербуржцев предупреждают об усилении ветра. По сведениям от синоптиков, резкие порывы могут достигать 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU