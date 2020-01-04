2020-01-04T09:24:50+03:00
Общество

Прогноз погоды на 4 января в Санкт-Петербурге: дождь, мокрый снег и ветер

Термометры покажут до +3 градусов
Петр КИБЕР
Поделиться:
4 января в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем.4 января в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

На календаре 4 января, а это значит, что пройдена лишь половина новогодних каникул. Впереди еще несколько дней, когда можно отдохнуть с семьей на природе, покататься на лыжах и санках. Если погода позволит. А пока она петербуржцев не балует. В субботу в городе будет до +3 градусов, слякотно и ветрено. Впрочем, в пригородах снег найти можно.

- Санкт-Петербург останется под влиянием циклонического вихря. В регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, - сообщает на своей странице в соцсети метеоролог Михаил Леус.

Похожий прогноз дают и в петербургском гидрометцентре, обещая дождь с мокрым снегом и гололед. А вот в региональном управлении МЧС жителей Ленобласти и петербуржцев предупреждают об усилении ветра. По сведениям от синоптиков, резкие порывы могут достигать 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Беларуси житель Петербурга сломал челюсть таксисту за «новогодний тариф»
Прогноз погоды на 4 января в Санкт-Петербурге: дождь, мокрый снег и ветер
Самолет Тюмень-Петербург сел в Перми из-за технических проблем
Нева отступает: Уровень воды в Петербурге снизился до 108 сантиметров
Новогоднее чудо хаски Германа: Сбежавший пес неделю провел без еды, пока его случайно не нашли хозяева
К Новому году в Петербург ввезли 30 с половиной тысяч тонн клементинов и мандаринов
Житель Кудрова в шутку «заминировал» автомобиль на подземной парковке
Жителям «Северной долины» пообещали садики, школы, поликлиники и автобусы
Из особняка сотрудника фирмы по монтажу светильников вынесли украшения и часы на 2,5 миллиона рублей
В Петро-Славянке тушат склад с лакокрасочными материалами и газовыми баллонами
В Петербурге откроют Генконсульство Австрии
Задымление в квартире проректора петербургского вуза вывело на плантацию конопли
У бездомного, который загорелся и выпал из окна, нашли банковскую карту на жителя Тихвина
На единство российской нации в Петербурге выделили пять миллионов федеральных рублей
За проезд на попутке механик из Петербурга «заплатил» полмиллиона рублей
Ребенка, который потерял в страшном пожаре маму и отчима, до приезда «скорой» спасали полицейские
В Петербурге нераспроданные новогодние елки нашли на свалках
В пятницу, 3 января, в Петербурге будет на девять градусов теплее нормы
Автобус с пассажирами припарковался прямо в пекарню на Скобелевском проспекте