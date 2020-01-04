2020-01-04T09:51:19+03:00
Происшествия

В Беларуси житель Петербурга сломал челюсть таксисту за «новогодний тариф»

Водитель отправился в реанимацию, а дебошира задержала милиция
Петр КИБЕР
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Житель Петербурга приехал в Беларусь на Новый год и сломал челюстьтаксисту.Житель Петербурга приехал в Беларусь на Новый год и сломал челюстьтаксисту.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Если следовать этой присказке, то 2020-й будет неудачным сразу для двух человек: живущего в Санкт-Петербурге уроженца Беларуси и таксиста из Гродно. Первый из-за спора об оплате поездки сломал второму челюсть. В итоге хулиган оказался в на ручниках, а водитель - на больничной койке.

- В 2 ночи 2 января около ночного клуба в машину такси сел гражданин Республики Беларусь, проживающий в России. Водитель озвучил пассажиру, что на праздники установлен двойной коэффициент- «новогодний тариф». Это вызвало возмущение у мужчины и он пустил в ход кулаки, - пишет NewGrodno.by.

Судя по всему, бил пассажир сильно и точно. С нескольких ударов он выбил таксисту три зубы и сломал челюсть в двух местах, после чего попытался сбежать, но был пойман коллегами пострадавшего.

Избитого водителя срочно доставили в местную больницу, где утром 3 января прооперировали. Сейчас потерпевший находится в реанимации, а гродненские таксисты собирают деньги на помощь жене раненного, у которой на руках двое маленьких детей.

Нападавший сейчас находится в отделении милиции. Про него известно, что в Гродно он приехал из Санкт-Петербурга на новогодние праздники. Теперь мужчине грозит уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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