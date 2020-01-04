2020-01-04T10:40:28+03:00
Общество

Дождались: 6 января Петербург засыпет снегом

После бесснежных новогодних праздников горожанам обещают метель
Петр КИБЕР
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6 января на Петербург и Ленобласть обрушится сильный снегопад.6 января на Петербург и Ленобласть обрушится сильный снегопад.Фото: Александр ГЛУЗ
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Увы, но прошедший Новый год Петербург опять встретил без снега. Лишь кое-где улицы города немного припорошило, да в области лег белый покров. Впрочем, ждать милости от природы осталось недолго, ведь уже 6 января горожанам обещают чуть ли не метель.

- В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем снег, местами сильный. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, во второй половине дня западный, 4-9 м/с. Температура -1...+1. Атмосферное давление утром и днем будет понижаться, вечером расти, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом синоптики предупреждают о сложной обстановке на городских и в особенности загородных трассах. Кроме снега ситуацию усугубит гололед, который образуется еще 5 января.

В связи с этим МЧС предупреждает водителей о необходимости не превышать скорость, держать дистанцию и не забывать про фары.

Напомним, что 4 января петербуржцев ждет мокрый снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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