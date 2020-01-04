Праздники в разгаре, а очереди на границе с Финляндией не уменьшаются

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:03:55+03:00

Простоять на границе с Финляндией можно больше двух часов. На въезд в Россию очередей нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

4 января на Торфяновке и в Брусничном придется простоять около двух часов

Изменить размер текста: A A

Пробки на границах с Финляндией, о которых предупреждали таможенники, никуда не делись и с приходом середины новогодних каникул. Заторы, которыми пугали петербуржцев 2 и 3 января, сохраняются и в субботу, 4 числа.

- Машин много, но очередь двигается бодро. Не пытайтесь проехать в правом ряду. Стоит ГИБДД и разворачивается к концу очереди, - сообщают через сервис «На границе. Онлайн» о ситуации на Торфяновке застрявшие в пробке автомобилисты.

По состоянию на 10:15 4 января здесь собралось около 200 машин и очередь растет на глазах. Терпеть до момента въезда в Финляндию придется около 2,5 часов.

Чуть лучше ситуация в пункте пропуска Брусничное. Здесь очередь начинается от таблички «МАПП БРУСНИЧНОЕ 2». В ней выстроились примерно 180 автомобилей. Ждать - около 2 часов.

Самым спокойным традиционно оказался Светогорск. Попасть в Иматру можно минут за 40. Именно за такое время должны пройти границу три десятка машин с туристами.

В сторону России пробок не совсем. Но они появятся, когда все дружно поедут домой. Пик ожидается на 7-8 и 11-12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU