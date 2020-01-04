4 января маленькие петербуржцы отправились на поезде к Деду Морозу

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:34:41+03:00

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В гости к Деду Морозу и его внучке Снегурочке отправились десятки юных жителей Санкт-Петербурга. Утром 4 января с Ладожского вокзала Северной столицы ушел детский туристический поезд, который отвезет путешественников в Великий Устюг.

- В гости к Деду Морозу поехал 131 ребенок работников Октябрьской железной дороги. В пути их сопровождают взрослые, - сообщает пресс-служба ОЖД.

При этом праздник встретил юных путешественников еще на вокзале. Перед отправлением состава для детей прошло театрализованное представление со сказочными персонажами. После чего все малыши заняли места в поезде и поехали на родину новогоднего волшебника. Там детей экскурсия по Великому Устюгу, посещение усадьбы Деда Мороза, праздничные гуляния и подарки.

Всего путешествие займет три дня. В Петербург состав вернется 6 января.

ИСТОЧНИК KP.RU