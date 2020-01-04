4 января маленькие петербуржцы отправились на поезде к Деду Морозу
В гости к Деду Морозу и его внучке Снегурочке отправились десятки юных жителей Санкт-Петербурга. Утром 4 января с Ладожского вокзала Северной столицы ушел детский туристический поезд, который отвезет путешественников в Великий Устюг.
- В гости к Деду Морозу поехал 131 ребенок работников Октябрьской железной дороги. В пути их сопровождают взрослые, - сообщает пресс-служба ОЖД.
При этом праздник встретил юных путешественников еще на вокзале. Перед отправлением состава для детей прошло театрализованное представление со сказочными персонажами. После чего все малыши заняли места в поезде и поехали на родину новогоднего волшебника. Там детей экскурсия по Великому Устюгу, посещение усадьбы Деда Мороза, праздничные гуляния и подарки.
Всего путешествие займет три дня. В Петербург состав вернется 6 января.
ИСТОЧНИК KP.RU