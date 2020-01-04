На Волхонском шоссе грузовик задавил своего водителя

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:25:09+03:00

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Трагическая неосторожность привела к гибели водителя грузовика. Все произошло утром 4 января на стоянке, расположенной на Волхонском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Мужчина 1974 года рождения не поставил машину на тормоз, из-за чего тягач сдвинулся назад и зажал человека меж двух машин.

- Около 08:10 на парковке грузовиков автомобиль Scania с прицепом самопроизвольно покатился назад, в результате чего водитель указанной машины погиб на месте, - сообщает паблик «Дорожный патруль», со ссылкой на отдел ГИБДД Красносельского района.

Причины, по которым тягач сдвинулся назад, выясняют полицейские, но скорее всего погибший виноват в этом сам. При этом водителю кране не повезло и его буквально зажало в воздухе меж кабин двух соседних грузовиков. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

Все обстоятельства трагедии выяснят инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU