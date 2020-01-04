Два жителя Новгородской области похитили третьего, чтобы выпытать, куда он спрятал бутылку водки

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:12:17+03:00

Мужчину отвезли на лесопилку и продержали там всю новогоднюю ночь

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Не в самой приятной обстановке встретил Новый год житель Маловишерского района Новгородской области. Вечером 31 декабря его похитили и вывезли в деревню на лесопилку двое собутыльников. Они хотели выпытать, куда мужчина спрятал бутылку водки.

- Человека удерживали помимо его воли на промышленной территории близ деревни Лезно Чудовского района. Потерпевший был лишен возможности покинуть данное помещение и общаться с другими людьми, - сообщает пресс-служба управления Следкома по Новгородской области.

Мерзнуть на лесопилке хранителю тайн пришлось до утра 1 января. Лишь тогда его похитители уснули и мужчина смог сбежать. Первым делом он направился в полицию, где поведал свою печальную историю.

Стражи порядка впечатлились услышанным и быстро повязали злодеев. А через пару дней местный Следком завел на них уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы». Мужчинам грозит до пяти лет исправительных работ или тюрьма на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU