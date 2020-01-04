В Калининском районе за ночь подожгли два кафе

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Калининского района ищут подозрительного мужчину, который мог совершить поджоги двух кафе одной сети. Оба заведения вспыхнули в ночь на 4 января после его стремительных визитов.

- Около 02:40 4 января 2020 года в полицию поступило сообщение о хлопке и пожаре на первом этаже дома 13 по улице Комсомола. В результате просмотра камер наблюдения установлено, что неизвестный мужчина с двумя пакетами вошел в помещение кафе по указанному адресу, откуда вышел спустя несколько минут, после чего начался пожар, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Буквально через 20 минут тот же мужчина с двумя пакетами в руках вошел в помещение еще одного кафе но уже на улице Академика Лебедева, 15. После его визита здесь также вспыхнуло пламя. По счастью, огонь удалось быстро потушить, а пострадавших при ЧП не оказалось. Тем не менее вероятного поджигателя очень хочет видеть полиция.

Сейчас злоумышленника ищут, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Пироману грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU