Ботанический сад Петра Великого 4 и 5 января распродает редкие саженцы

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:17:00+03:00

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Петербургский Ботанический сад Петра Великого в очередной раз устраивает распродажу излишков своих растений. 4 и 5 января все любители флоры могут прийти в местный магазинчик и приобрести себе что-нибудь редкое и очень нужное.

- На 4 января имеется тетростигма, мирт обыкновенный, в единичном экземпляре есть батат из оранжереи растений тропиков. Есть небольшое количество бромелий, папоротники, кипарисы и так далее, - сообщают на видео специалисты ботсада.

При этом работники магазина напоминают, что никакие растения они не бронируют, поэтому желающие прикупить саженцы должны оказаться в Ботаническом саду быстрее всех. Увы, отправить в другой город и тем более страну посылку здесь также не могут, поэтому приехать на Аптекарский остров придется лично.

С ассортиментом можно ознакомиться в соцсетях сада Петра Великого или уже в магазине. Он работает с 12:00.

Петербургский Ботанический сад устроил распродажу саженцев..Видео: vk.com/botsad_spb

ИСТОЧНИК KP.RU