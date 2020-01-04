Ботанический сад Петра Великого 4 и 5 января распродает редкие саженцы
Петербургский Ботанический сад Петра Великого в очередной раз устраивает распродажу излишков своих растений. 4 и 5 января все любители флоры могут прийти в местный магазинчик и приобрести себе что-нибудь редкое и очень нужное.
- На 4 января имеется тетростигма, мирт обыкновенный, в единичном экземпляре есть батат из оранжереи растений тропиков. Есть небольшое количество бромелий, папоротники, кипарисы и так далее, - сообщают на видео специалисты ботсада.
При этом работники магазина напоминают, что никакие растения они не бронируют, поэтому желающие прикупить саженцы должны оказаться в Ботаническом саду быстрее всех. Увы, отправить в другой город и тем более страну посылку здесь также не могут, поэтому приехать на Аптекарский остров придется лично.
С ассортиментом можно ознакомиться в соцсетях сада Петра Великого или уже в магазине. Он работает с 12:00.
Петербургский Ботанический сад устроил распродажу саженцев..Видео: vk.com/botsad_spb
ИСТОЧНИК KP.RU