«Да вы что, а мы не ждали!»: петербуржцы удивляются снегу, засыпавшему город 4 января

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Снег, который в Петербурге так и е увидели в новогоднюю ночь, наконец нашелся. Днем 4 января снежный заряд внезапно ударил по городу. Впрочем, «ударил» - слишком сильное слово. Присыпал немного улицы, так точнее. Но и этому горожане оказались рады.

- На Октябрьской набережной потемнело и пошел снег, а еще недавно солнышко было. Проспект Просвещения намело хорошо. На Васильевском острове тоже метет. Мурино заметает, - пишут в соцсетях читатели «Комсомолки».

Впрочем, до некоторых районов города «белые мухи» не долетели. Так из Купчино сообщают о солнышке и сухом асфальте. В центре Северной столицы идет дождь, а в Ленинградской области вообще можно загорать: «В Выборге солнечно».

Кое-кто из петербуржцев снега вовсе и не ждал, спокойно обходясь без него. Но большинство восприняло перемену погоды с иронией.

- Очень странно! Январь месяц и снег! Наверное аномалия, - шутят горожане.

При этом в субботу сильного снегопада синоптики не ожидают. В воскресенье также обещают похолодание и гололед, а вот в понедельник, 6 декабря, на Северо-Запад России обрушится метель.

ИСТОЧНИК KP.RU