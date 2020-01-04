В «шаверме» под шампанское изнасиловали 40летнюю женщину
Полицейские Всеволожского района Ленинградской области разбираются в ситуации с изнасилованием, в котором 40-летняя жительница поселка имени Свердлова обвинила работника местного кафе с незамысловатым названием «Шаверма».
- в 7:15 3 января в дежурную часть через 112 поступило сообщение от неработающей женщины, которая заявила о сексуальном насилии, - сообщает источник в правоохранительных органах.
По словам дамы, все произошло коло 5 часов утра в помещении кафе. Приехавший на вызов наряд задержал подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Азербайджана, живущий в России легально.
С места происшествия были изъяты видеозаписи с камер наблюдения, которые должны прояснить ситуацию. А также приметы прошедшей ночи - одежда и бутылка шампанского.
Сейчас полицейские проверяют всю информацию со обеих сторон. После этого будет решаться вопрос в возбуждении уголовного дела или отказе от него.
ИСТОЧНИК KP.RU