В «шаверме» под шампанское изнасиловали 40летнюю женщину

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:36:16+03:00

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Полицейские Всеволожского района Ленинградской области разбираются в ситуации с изнасилованием, в котором 40-летняя жительница поселка имени Свердлова обвинила работника местного кафе с незамысловатым названием «Шаверма».

- в 7:15 3 января в дежурную часть через 112 поступило сообщение от неработающей женщины, которая заявила о сексуальном насилии, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам дамы, все произошло коло 5 часов утра в помещении кафе. Приехавший на вызов наряд задержал подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Азербайджана, живущий в России легально.

С места происшествия были изъяты видеозаписи с камер наблюдения, которые должны прояснить ситуацию. А также приметы прошедшей ночи - одежда и бутылка шампанского.

Сейчас полицейские проверяют всю информацию со обеих сторон. После этого будет решаться вопрос в возбуждении уголовного дела или отказе от него.

ИСТОЧНИК KP.RU