МЧС предупреждает: За три дня нового года в Петербурге произошло 117 пожаров

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:17:18+03:00

Всего за три дня нового года в Петербурге произошло 117 пожаров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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На дворе новогодние праздники. Но это лишь для простых людей, а вот все экстренные службы Петербурга работают не покладая рук. Разгулявшиеся горожане лишь за три первых дня января устроили 117 пожаров. В МЧС призывают петербуржцев к осторожности.

- Открыли счет сразу два пожара, вспыхнувшие в новогоднюю ночь почти одновременно. В доме № 7 на Зверинской улице горела крыша - жильцов дома пришлось эвакуировать на улицу. К счастью, никто из них не пострадал. А в одной из квартир дома № 69 по Большому проспекту в огне погибла женщина, ее пятилетняя дочка госпитализирована в тяжелейшем состоянии, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

На следующий день на Ленинском проспекте в огне погибли родители 9-летнего мальчика. Самого ребенка удалось спасти, но он серьезно пострадал и позднее умер в больнице. 3 января в загоревшейся постели погиб житель дома 62 по улице Замшина. Еще семеро горожан пострадали при запусках новогодних салютов.

При этом большинство пожаров произошли из-за банальной беспечности - неосторожном курении и обращении с огнем. Спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Санкт-Петербурга: соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU