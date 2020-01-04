2020-01-04T17:09:26+03:00
Происшествия

Профессор из Москвы попал в ДТП в Киришах: Школьник и двое взрослых погибли

В машину столичного гостя влетела выехавшая на встречную полосу «Шкода»
Петр КИБЕР
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Под Киришами "Шкода" вылетела на встречную полосу и врезалась в "Вольво" под управлением профессора МАДИ. Фото: vk.com/dorinspbПод Киришами "Шкода" вылетела на встречную полосу и врезалась в "Вольво" под управлением профессора МАДИ. Фото: vk.com/dorinspb
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В серьезное ДТП днем 3 января попал заведующий кафедрой Московского автодорожного института (МАДИ). При въезде в Кириши в «Вольво» профессора врезалась вылетевшая на встречную полосу «Шкода», в которой ехали четверо взрослых и ребенок. Для трех человек авария оказалась смертельной.

- В 14:45 на 41 км дороги «Зуево-Новая Ладога» водитель «Шкоды» (мужчина 1984 года рождения) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Вольво ХС70», под управлением жителя Москвы 1949 года рождения, - сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Удар пришелся «Шкоде» в правый бок, который смяло и частично вырвало. На месте аварии погибли 38-летний мужчина и 9-летний мальчик, сидевшие сзади. По предварительным данным, они не были пристегнуты. Ребенок ехал без детского кресла.

Еще одна пассажирка - женщина 1976 года рождения умерла вечером в больнице. Сам водитель пострадал, но получил травмы средней степени тяжести.

Водитель и два пассажира «Вольво» получили медпомощь, но от госпитализации отказались.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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