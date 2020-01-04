2020-01-04T18:29:58+03:00
Дом. Семья

В Кавголово ищут несчастного пса, попавшего лапой в охотничий капкан

Собаку, которая стала агрессивной от боли, пытаются поймать спасатели
Петр КИБЕР
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Раненную собаку пока не поймали. Охотничий капкан мог полностью перебить ей лапу. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedРаненную собаку пока не поймали. Охотничий капкан мог полностью перебить ей лапу. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Настоящая поисково-спасательная операция развернулась под Петербургом. В поселке Кавголово днем 4 января местные жители заметили собаку, лапа которой попала в охотничий капкан. Бедное животное от боли стало агрессивным и пугливым.

- В полях у Кавголово собака попала в капкан. Никого не подпускает, - сообщали в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи соцсетей.

Попытки поймать собаку не увенчались успехом. В итоге уставшие люди обратились за помощью к профессионалам. После звонка на место происшествия выехали специалисты из Спасательной Команды «Легион».

Правда пока удача не улыбнулась и им. Раненная собака сбежала до приезда спасателей. Сейчас ее пытаются найти в темноте. Зоозащитники опасаются, что если не найти пса в ближайшее время, он может погибнуть от шока или потери крови.

Зачастую капкан перебивает кость так, что лапу приходится ампутировать. Но без помощи ветеринара животное обречено страдать и, возможно, умереть. Если вы заметили раненную собаку, то можете сообщить о ней спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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